Российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ под Купянском. Видео

Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Купянском. Расчеты «Градов» 121-го полка накрыли огнем противника в Харьковской области, не дав подвезти боеприпасы и сменить личный состав.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы группировки войск «Запад» пресекли попытку украинских военных провести ротацию и подвоз боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Боевую задачу выполнили расчеты РСЗО «Град» 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии. Точным огнем они накрыли подразделения противника в Купянском районе, нарушив логистику и сорвав пополнение боекомплекта на передовой.

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группировки продолжают наносить огневое поражение соединениям ВСУ на данном участке фронта. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре склада боеприпасов.