Российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ под Купянском. Видео

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группировки продолжают наносить огневое поражение соединениям ВСУ на данном участке фронта. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре склада боеприпасов.