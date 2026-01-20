Российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ под Купянском. Видео

Артиллеристы группировки войск «Запад» пресекли попытку украинских военных провести ротацию и подвоз боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Боевую задачу выполнили расчеты РСЗО «Град» 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии. Точным огнем они накрыли подразделения противника в Купянском районе, нарушив логистику и сорвав пополнение боекомплекта на передовой.
Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группировки продолжают наносить огневое поражение соединениям ВСУ на данном участке фронта. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре склада боеприпасов.