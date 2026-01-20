Ричмонд
Жительница Воронежа, раненная в живот при атаке БПЛА, остается в реанимации

Состояние пациентки оценивают как тяжелое.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские врачи продолжают бороться за жизнь женщины, получившей ранение в живот при атаке БПЛА 10 января. Пострадавшая остается в реанимации.

— Пациентка находится в тяжелом состоянии, — прокомментировали состояние пострадавшей в минздраве Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 10 января на Воронеж произошла самая масштабная атака вражеских беспилотников, повреждения получили множество квартир и машин, предварительный ущерб оценили в сумму более 20 млн руб. Кроме продолжающей лечение пациентки пострадали еще три человека. Женщина и мужчина получили незначительные травмы, их отпустили домой после оказания помощи. А вот 42-летняя учительница Дина Дубинина получила ранения в голову, она скончалась в больнице.

