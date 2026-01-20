Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Красного Лимана, Дробышево, Крестища и Щурово в Донецкой Народной Республике, Ковшаровки, Чернещины, Березовки, Грушевки и Глушковки в Харьковской области.
«Потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.