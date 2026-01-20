Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за сутки

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.