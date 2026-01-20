ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военных в зоне действий «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Куртовка, Степановка, Никифоровка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что ВСУ «потеряли свыше 145 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортер Stryker, два бронеавтомобиля HMMWV и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств».