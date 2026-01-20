Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Новая Сечь, Белополье и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Старица, Захаровка, Охримовка и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.