Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Новая Сечь, Белополье и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Старица, Захаровка, Охримовка и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.