Подразделения «Центра» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Сухецкое, Гришино, Самарское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.