Силы ПВО сбили 254 беспилотника за сутки

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 254 беспилотника самолетного типа, четыре управляемые авиабомбы, пять реактивных снарядов HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 254 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110154 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27224 танка и других боевых бронированных машин, 1644 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32701 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 351 единица специальной военной автомобильной техники.