ВС России поразили командные пункты ВСУ в 158 районах

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах», — говорится в сообщении ведомства.