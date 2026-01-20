Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 20 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар возмездия

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» перешла на выгодны рубежи

Российские бойцы нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР и пяти населенных пунктов Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей, 155-мм САУ Paladin, шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 145 человек. Также противник лишился 12 автомобилей, бронетранспортера Stryker, двух бронеавтомобилей HMMWV и 155-мм САУ Paladin, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, трех станций РЭБ и склада материальных средств.

«Центр» продвигается в ДНР

За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новоподгорное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 425 военнослужащих, танк Leopard, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и двум штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и двух населенных пунктов Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 55 украинских боевиков, три автомобиля и две станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 254 БПЛА самолетного типа.

