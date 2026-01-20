Главное из брифинга Минобороны 20 января 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар возмездия
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и два штурмовых полка ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районе четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ, семь складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» перешла на выгодны рубежи
Российские бойцы нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР и пяти населенных пунктов Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей, 155-мм САУ Paladin, шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 145 человек. Также противник лишился 12 автомобилей, бронетранспортера Stryker, двух бронеавтомобилей HMMWV и 155-мм САУ Paladin, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, трех станций РЭБ и склада материальных средств.
«Центр» продвигается в ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новоподгорное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 425 военнослужащих, танк Leopard, пять боевых бронированных машин и два пикапа.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и двум штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и двух населенных пунктов Днепропетровской области.
«Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 55 украинских боевиков, три автомобиля и две станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 254 БПЛА самолетного типа.