ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за военной активности

По его словам, несколько украинских электрических подстанций, которые имеют критическое значение для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности сегодня утром.
«Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям», — заявил Гросси.
Он добавил, что МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.
ЧАЭС и беспилотники ВСУ
В феврале прошлого года, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях было распространено видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Киевские власти предприняли попытку обвинить в этом Россию, однако никаких доказательств не привели.
В Москве назвали удар по саркофагу провокацией Киева в преддверии конференции.
Место повреждения дроном было осмотрено сотрудниками МАГАТЭ — пробоина в крыше саркофага составила около шести метров в диаметре, но само здание станции не пострадало. В МАГАТЭ заявили, что изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС утратило свои основные функции обеспечения безопасности. Из-за этого в декабре 2025-го были остановлены некоторые работы по разбору аварийного четвертого энергоблока.