ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за военной активности

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Чернобыльская атомная электростанция полностью осталась без внешнего электроснабжения в результате масштабной военной активности утром во вторник, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По его словам, несколько украинских электрических подстанций, которые имеют критическое значение для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности сегодня утром.

«Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям», — заявил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.

ЧАЭС и беспилотники ВСУ

В феврале прошлого года, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях было распространено видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Киевские власти предприняли попытку обвинить в этом Россию, однако никаких доказательств не привели.

В Москве назвали удар по саркофагу провокацией Киева в преддверии конференции.

Место повреждения дроном было осмотрено сотрудниками МАГАТЭ — пробоина в крыше саркофага составила около шести метров в диаметре, но само здание станции не пострадало. В МАГАТЭ заявили, что изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС утратило свои основные функции обеспечения безопасности. Из-за этого в декабре 2025-го были остановлены некоторые работы по разбору аварийного четвертого энергоблока.

