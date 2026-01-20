ЧАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за военной активности

Место повреждения дроном было осмотрено сотрудниками МАГАТЭ — пробоина в крыше саркофага составила около шести метров в диаметре, но само здание станции не пострадало. В МАГАТЭ заявили, что изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС утратило свои основные функции обеспечения безопасности. Из-за этого в декабре 2025-го были остановлены некоторые работы по разбору аварийного четвертого энергоблока.