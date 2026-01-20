В ДНР дроном уничтожена пусковая установка HIMARS. Видео

В ночь на 20 января 2026 года российские военные ликвидировали американскую РСЗО HIMARS на оккупированной территории ДНР. Об успешном поражении цели сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Вражеская установка была обнаружена операторами центра «Рубикон» непосредственно в момент ведения огня. Сразу после залпа расчет попытался сменить позицию и покинуть огневой рубеж. Однако в районе населенного пункта Новобахметьево машину настиг ударный беспилотник.
«При выполнении боевого вылета оператор обнаружил пуск ракеты. После преследования цель была уничтожена», — прокомментировали операцию в центре «Рубикон».