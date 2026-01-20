Дроны уничтожили РСЗО Striga и Vampire ВСУ в Харьковской области

По данным источников канала, установка Striga была выявлена и поражена российскими военными в окрестностях села Василевка. Для уничтожения РСЗО были применены дроны «Герань».
Сообщается, что аналогичные беспилотники уничтожили РСЗО Vampire, обнаруженную у села Катериновка.
Напомним, в ночь на вторник российские операторы БПЛА поразили также РСЗО HIMARS ВСУ, двигавшуюся в окрестностях села Новобахметьево Краматорского района ДНР. Были опубликованы кадры уничтожения пусковой установки американского производства беспилотником Центра «Рубикон».
На прошлой неделе стало известно о поражении российскими дронами РСЗО HIMARS, задействованной противником в нанесении ударов по Брянской области. Сообщалось, что пусковая установка была уничтожена во время движения по дороге в районе черниговского села Хлопяники.