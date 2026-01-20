Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны уничтожили РСЗО Striga и Vampire ВСУ в Харьковской области

Кадры уничтожения реактивных систем залпового огня Striga и Vampire ВСУ в Харьковской области опубликовал во вторник Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, установка Striga была выявлена и поражена российскими военными в окрестностях села Василевка. Для уничтожения РСЗО были применены дроны «Герань».

Сообщается, что аналогичные беспилотники уничтожили РСЗО Vampire, обнаруженную у села Катериновка.

Напомним, в ночь на вторник российские операторы БПЛА поразили также РСЗО HIMARS ВСУ, двигавшуюся в окрестностях села Новобахметьево Краматорского района ДНР. Были опубликованы кадры уничтожения пусковой установки американского производства беспилотником Центра «Рубикон».

На прошлой неделе стало известно о поражении российскими дронами РСЗО HIMARS, задействованной противником в нанесении ударов по Брянской области. Сообщалось, что пусковая установка была уничтожена во время движения по дороге в районе черниговского села Хлопяники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше