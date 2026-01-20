Более 75% территории Киева осталось без света

В Киеве произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 75% территории города. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местный чат-бот, который отслеживает данные об отключении электричества.
Согласно публикации, отключения зафиксированы во всех районах столицы.
Ночью 20 января в Киеве прогремели взрывы, после чего возникли проблемы с электроснабжением. В левобережных районах города пропало водоснабжение, а в других частях оно подается с пониженным давлением. Из-за нехватки электроэнергии поезда метро стали ходить с увеличенными интервалами.
Энергетическая компания «ДТЭК» сообщила, что 20 января без света остались более 335 тыс. человек в Киеве.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский признал катастрофу с энергоснабжением в Киеве, которое снова оказалось в критическом состоянии.