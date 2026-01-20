Более 75% территории Киева осталось без света

Ночью 20 января в Киеве прогремели взрывы, после чего возникли проблемы с электроснабжением. В левобережных районах города пропало водоснабжение, а в других частях оно подается с пониженным давлением. Из-за нехватки электроэнергии поезда метро стали ходить с увеличенными интервалами.