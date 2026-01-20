В Киеве начали закрываться заведения McDonald’s на фоне блэкаута

Ранее стало известно, что в Киеве и Киевской области крупные торговые сети Украины начали закрывать свои супермаркеты из-за проблем с электроснабжением. Явление носит массовый характер. Генераторы, которые обеспечивают электроэнергией оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки.