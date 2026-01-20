Ричмонд
В Киеве начали закрываться заведения McDonald’s на фоне блэкаута

Более 75% территории Киева осталось без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Рестораны общественного питания американской сети McDonald’s стали закрываться в Киеве на фоне блэкаута. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«В Киеве из-за отсутствия электричества начали закрывать “Макдональдсы”, сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Издание не уточнило, какое количество заведений уже закрылось в столице Украины.

Как писал сайт KP.RU, 20 января в Киеве произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 75% территории города. Проблемы с электроснабжением зафиксированы во всех районах столицы.

Ранее стало известно, что в Киеве и Киевской области крупные торговые сети Украины начали закрывать свои супермаркеты из-за проблем с электроснабжением. Явление носит массовый характер. Генераторы, которые обеспечивают электроэнергией оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки.