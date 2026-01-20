Ричмонд
Globo: бразильского наёмника ликвидировали на Украине

Бразильский наёмник ВСУ Фелипе де Алмейда Боржес ликвидирован на Украине во время атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Бразильский наёмник Фелипе де Алмейда Боржес, служивший в ВСУ, ликвидирован на Украине. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на его мать и источники.

Уроженец штата Сан-Пауло прибыл на Украину в ноябре. Спустя месяц во время его первых боевых действий он погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Факт его гибели подтвердили 17 января.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что с начала СВО российские военные взяли в плен несколько тысяч иностранных наемников ВСУ.

