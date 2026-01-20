Силы ПВО за четыре часа сбили 60 украинских беспилотников над Россией

Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение четырех часов 20 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество перехваченных дронов было зафиксировано над Азовским морем. Там уничтожили 35 беспилотников. Также 16 дронов сбили в Крыму, шесть — в Краснодарском крае и три — в Белгородской области.
Ранее KP.RU писал, что минувшей ночью системы ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотника над восемью регионами России. По девять дронов уничтожили над Брянской областью и Республикой Крым. Три аппарата было сбито над Воронежской областью.