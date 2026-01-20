ВСУ атаковали Белгород, есть повреждения: что известно о вечерней атаке

О последствиях вечерней атаки стало известно в 22:35 20 января. По оперативным данным, в Белгороде также повреждены помещения и оборудование на территории одного из предприятий. Помимо прочего, обломки воздушных целей упали на частные дома в селах Никольское и Новая Нелидовка. Повреждены кровли, отмечается в сообщении.