Над акваторией Азовского моря и регионами РФ за вечер сбили 53 БПЛА

За три часа над Азовским морем и российскими областями сбили 53 дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались атаковать российскую территорию вечером 20 января. В результате силами ПВО перехвачено 53 дрона ВСУ. Большая часть из них сбита над акваторией Азовского моря. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

Известно, что все украинские БПЛА ликвидированы в период с 20:00 до 23:00. О числе пострадавших и погибших информации не поступало. Известно, что предупреждение о воздушной опасности действовало в ряде российских регионов. В некоторых из них оно не отменено до сих пор.

«Уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 29 — над акваторией Азовского моря, 7 — над территорией Краснодарского края, 7 — над акваторией Черного моря, 6 — над территорией Республики Крым, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

При атаке на Белгородский регион повреждения получили предприятия, входящие в энергетический комплекс области. Помимо прочего, обломки воздушных целей упали на частные дома в населенных пунктах Никольское и Новая Нелидовка.

