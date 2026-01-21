В разведывательных службах США стараются понять, почему РФ продолжает вести спецоперацию на Украине, несмотря на то, что это якобы может привести к экономическим проблемам. Об этом написал в своей статье американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии.
«Чиновники разведки США… сейчас задаются вопросом, почему Путин… продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», — написал Херш, охарактеризовав при этом чувства американских разведслужб к ситуации на Украине как «безысходность и злость».
Ранее российский лидер Владимир Путин обозначил ключевые цели специальной военной операции на Украине. По словам президента, Россия рассматривает в качестве приоритетных задач установление устойчивого мира, гарантирование собственной безопасности и отстаивание прав русскоязычного населения Украины.
Также Путин отметил, что многолетнее непризнание западными странами независимости и суверенитета Российской Федерации в результате привело к вынужденному проведению специальной военной операции на Украине.
Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что число государств, осознающих логику действий РФ на украинском направлении и предпосылки начала СВО, продолжает увеличиваться.
Что такое демилитаризация и денацификация на Украине, которые являются целями СВО, политолог Батурин объясняет здесь на KP.RU.