Сеймур Херш: США стараются понять мотивы действий РФ на Украине

В разведывательных службах США стараются понять, почему РФ продолжает вести спецоперацию на Украине, несмотря на то, что это якобы может привести к экономическим проблемам. Об этом написал в своей статье американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии.