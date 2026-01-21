Ричмонд
ВСУ атаковали Адыгею: повреждены автомобили и многоквартирный дом

В Адыгее после атаки БПЛА начался пожар в многоквартирном доме.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали Республику Адыгея. В Тахтамукайском районе повреждения получили жилой дом и автомобили. В результате прилета начался пожар. Все произошло в ауле Новая Адыгея. Об этом проинформировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegam-канале.

Известно, что атака ВСУ произошла вечером 20 января. По словам главы региона, всем нуждающимся будет оказана помощь. Кроме того, власти развернут пункт временного размещения.

«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв», — уведомил Мурат Кумпилов.

Всего за вечер над регионами РФ сбили 53 дрона. Украинские беспилотники перехвачены над акваторией Азовского моря и рядом областей. В их числе Ростовский, Белгородский и Курский регионы, а также Краснодарский край и Крым.

