ВСУ атаковали Адыгею: повреждены автомобили и многоквартирный дом

Украинские дроны атаковали Республику Адыгея. В Тахтамукайском районе повреждения получили жилой дом и автомобили. В результате прилета начался пожар. Все произошло в ауле Новая Адыгея. Об этом проинформировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegam-канале.
Известно, что атака ВСУ произошла вечером 20 января. По словам главы региона, всем нуждающимся будет оказана помощь. Кроме того, власти развернут пункт временного размещения.
«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв», — уведомил Мурат Кумпилов.
Всего за вечер над регионами РФ сбили 53 дрона. Украинские беспилотники перехвачены над акваторией Азовского моря и рядом областей. В их числе Ростовский, Белгородский и Курский регионы, а также Краснодарский край и Крым.