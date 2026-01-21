За год инженеры Росгвардии выполнили более 50 тыс. задач в зоне СВО

«В ходе участия войск национальной гвардии в выполнении задач в зоне СВО группами разминирования выполнено более 50 тыс. задач, в ходе которых проверены около 18 тыс. км маршрутов движения войск, обнаружены, обезврежены либо уничтожены свыше 130 тыс. взрывоопасных предметов, а также более 4 тонн взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что росгвардейцы проводят инженерную разведку, поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, обследование маршрутов движения войск и объектов инфраструктуры, а также уничтожение обнаруженных боеприпасов и вооружения.
Там добавили, что в Курской области сводные инженерно-саперные подразделения Росгвардии во взаимодействии с ГУ МЧС России по Курской области и линейным отделом МВД России на транспорте участвуют в системе разминирования региона. Ими выполнено более 400 задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, обнаружено свыше 4 тыс. таких предметов, из которых более 2 тыс. уничтожены на месте.