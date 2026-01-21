За год инженеры Росгвардии выполнили более 50 тыс. задач в зоне СВО

Там добавили, что в Курской области сводные инженерно-саперные подразделения Росгвардии во взаимодействии с ГУ МЧС России по Курской области и линейным отделом МВД России на транспорте участвуют в системе разминирования региона. Ими выполнено более 400 задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, обнаружено свыше 4 тыс. таких предметов, из которых более 2 тыс. уничтожены на месте.