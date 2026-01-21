Клычков: Объекты ТЭК и жилые дома повреждены из-за атаки ВСУ в Орловской области

Российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Орловской области. Об этом информировал губернатор региона Андрей Клычков.
По словам чиновника, украинским дронам удалось нанести незначительный ущерб объекту топливно-энергетической инфраструктуры.
«Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области», — написал Клычков в Telegram-канале, отметив, что люди при этом не пострадали.
Также сообщалось, что украинские дроны атаковали Республику Адыгея. В Тахтамукайском районе повреждения получили жилой дом и автомобили. В результате прилета начался пожар.
Кроме того, трагедия произошла в Белгородской области 20 января. В результате атаки ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Подробности здесь на KP.RU.