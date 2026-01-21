Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клычков: Объекты ТЭК и жилые дома повреждены из-за атаки ВСУ в Орловской области

Губернатор рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Орловскую область.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Орловской области. Об этом информировал губернатор региона Андрей Клычков.

По словам чиновника, украинским дронам удалось нанести незначительный ущерб объекту топливно-энергетической инфраструктуры.

«Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области», — написал Клычков в Telegram-канале, отметив, что люди при этом не пострадали.

Также сообщалось, что украинские дроны атаковали Республику Адыгея. В Тахтамукайском районе повреждения получили жилой дом и автомобили. В результате прилета начался пожар.

Кроме того, трагедия произошла в Белгородской области 20 января. В результате атаки ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше