На территории Афипского НПЗ произошёл пожар после атаки ВСУ

В Краснодарском крае на территории НПЗ начался пожар из-за обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские БПЛА попытались атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 21 января. В результате на территории объекта произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Уточняется, что возгорание удалось быстро ликвидировать. Как отметили в оперштабе, пострадавших нет. Об этом стало известно к 01:10 по Москве.

«В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в материале.

Кроме того, 20 января украинские БПЛА атаковали территорию Республики Адыгея. В результате в многоквартирном доме Новой Адыгеи начался пожар. Всего пострадали восемь человек, в том числе, один ребенок. О погибших информации не поступало.

