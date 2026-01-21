На территории Афипского НПЗ произошёл пожар после атаки ВСУ

Украинские БПЛА попытались атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 21 января. В результате на территории объекта произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что возгорание удалось быстро ликвидировать. Как отметили в оперштабе, пострадавших нет. Об этом стало известно к 01:10 по Москве.
«В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в материале.
Кроме того, 20 января украинские БПЛА атаковали территорию Республики Адыгея. В результате в многоквартирном доме Новой Адыгеи начался пожар. Всего пострадали восемь человек, в том числе, один ребенок. О погибших информации не поступало.