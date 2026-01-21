Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Одна вооруженная атака — на горловском направлении. Выпущен один боеприпас», — говорится в Telegram-канале управления.

В ведомстве добавили, что сведений о жертвах среди мирных жителей за минувшие сутки не поступало. При этом поступили сведения о ранении трех мирных жителей 27 октября и 26 декабря 2025 года и 12 января 2026 года в населенном пункте Димитров (Красноармейский муниципальный округ).

В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше