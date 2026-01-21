Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

В ведомстве добавили, что сведений о жертвах среди мирных жителей за минувшие сутки не поступало. При этом поступили сведения о ранении трех мирных жителей 27 октября и 26 декабря 2025 года и 12 января 2026 года в населенном пункте Димитров (Красноармейский муниципальный округ).