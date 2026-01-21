Обломки беспилотников обнаружили в двух поселениях Северского района Кубани

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников. В частности, в поселке Афипском обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным жилым домом на 177 квартир. Жителей эвакуировали для их безопасности, а также для проведения разминирования устройства. Территорию оцепили, на месте работают спецслужбы. Жителей отправили в пункт временного размещения в местной спортшколе поселка. Главе района поручили обеспечить их всем необходимым.