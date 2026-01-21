Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев: жильцов дома на Кубани эвакуируют для проведения разминирования

В Краснодарском крае рядом с многоэтажкой упала боевая часть БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 января Краснодарский край подвергся атаке ВСУ. Самая серьезная ситуация сложилась в Северском районе Кубани. В поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА. Один из них содержал боевую часть. Жильцов дома эвакуируют для проведения разминирования. Так сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Он отметил, что в местной спортивной школе организовали пункт временного размещения. Эвакуированным жильцам предоставят все необходимое, уведомил губернатор.

«Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации… В поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования», — оповестил Вениамин Кондратьев.

Дроны также попытались атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод. В результате на территории объекта произошел пожар. Его удалось быстро ликвидировать.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше