Кондратьев: жильцов дома на Кубани эвакуируют для проведения разминирования

В ночь на 21 января Краснодарский край подвергся атаке ВСУ. Самая серьезная ситуация сложилась в Северском районе Кубани. В поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА. Один из них содержал боевую часть. Жильцов дома эвакуируют для проведения разминирования. Так сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Он отметил, что в местной спортивной школе организовали пункт временного размещения. Эвакуированным жильцам предоставят все необходимое, уведомил губернатор.
«Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации… В поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования», — оповестил Вениамин Кондратьев.
Дроны также попытались атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод. В результате на территории объекта произошел пожар. Его удалось быстро ликвидировать.