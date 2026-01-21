ВС РФ помешали ВСУ возвести глубокоэшелонированную линию обороны под Сумами

«Противник решил возвести глубокоэшелонированную линию обороны и нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал он.