Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ помешали ВСУ возвести глубокоэшелонированную линию обороны под Сумами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские войска при помощи разведывательного беспилотного комплекса «Шторм» сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на сумском направлении. В ходе боевой работы было уничтожено более 10 тяжелых экскаваторов ВСУ и другой строительной техники. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА с позывным Шкипер.

Источник: РИА "Новости"

«Противник решил возвести глубокоэшелонированную линию обороны и нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал он.

Кроме того, военнослужащий отметил, что летающее крыло «Шторм» способно выполнять задачи на большом удалении — порядка 60 км. «Ищем цели, корректируем цели. У изделия “Шторм” очень хорошие аэродинамические качества, хороший тяговитый мотор. Аппарат хорошо справляется с погодными условиями. В мануале написано, что работа разрешается при ветре до 15 м/с, но мы работали до 20 м/с», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник «Шторм», разработанный в Москве, применяется на многих направлениях СВО, массово представлен в группировках «Север» и «Восток». Аппарат применяется для корректировки огня артиллерии, передачи актуальной обстановки на ЛБС. Дрон летает по заданию без спутников на частотах нестандартного диапазона и отличается устойчивостью к системам РЭБ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше