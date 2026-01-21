ВС РФ помешали ВСУ возвести глубокоэшелонированную линию обороны под Сумами

«Противник решил возвести глубокоэшелонированную линию обороны и нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал он.
Кроме того, военнослужащий отметил, что летающее крыло «Шторм» способно выполнять задачи на большом удалении — порядка 60 км. «Ищем цели, корректируем цели. У изделия “Шторм” очень хорошие аэродинамические качества, хороший тяговитый мотор. Аппарат хорошо справляется с погодными условиями. В мануале написано, что работа разрешается при ветре до 15 м/с, но мы работали до 20 м/с», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник «Шторм», разработанный в Москве, применяется на многих направлениях СВО, массово представлен в группировках «Север» и «Восток». Аппарат применяется для корректировки огня артиллерии, передачи актуальной обстановки на ЛБС. Дрон летает по заданию без спутников на частотах нестандартного диапазона и отличается устойчивостью к системам РЭБ.