Количество пострадавших из-за атаки БПЛА по Адыгее выросло до 11 человек

В Адыгее госпитализированы 9 из 11 пострадавших при атаке дронов, из них двое детей.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников в Адыгее увеличилось до 11 человек. Об этом информировал глава республики Мурат Кумпилов.

«Самое главное, что нет погибших. По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он в Telegram-канале.

Глава республики добавил, что в районе вводится режим ЧС, а для жильцов многоэтажного дома, который был атакован БПЛА, открыт пункт временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг».

Напомним, вечером 20 января ВСУ атаковали территорию Республики Адыгея. В результате в многоквартирном доме Новой Адыгеи начался пожар. Повреждены также рядом стоящие автомобили.

Также сообщалось, что в ночь на 21 января Краснодарский край подвергся атаке ВСУ. Самая серьезная ситуация сложилась в Северском районе Кубани. В поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА. Один из них содержал боевую часть. Жильцов дома эвакуируют для проведения разминирования.

