Сальдо рассказал, как «выживают» оставшиеся в Херсоне люди: власти перестали оказывать помощь

«Сложно оценить по количеству, оккупационные власти этого не делают, хотя они обязаны это делать и оказывать помощь. Если вначале какую-то помощь гуманитарную оказывали, теперь эти потоки все меньше и меньше, и люди просто-напросто выживают как могут», — пояснил Владимир Сальдо.