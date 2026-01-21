Ричмонд
Сальдо рассказал, как «выживают» оставшиеся в Херсоне люди: власти перестали оказывать помощь

Губернатор Сальдо заявил, что в Херсоне перестали помогать гражданским.

Источник: Комсомольская правда

В Херсоне по-прежнему остается жить часть населения. Этим людям раньше отправляли гуманитарную помощь, однако к настоящему моменту она почти прекратилась. Назначенная Киевом администрация перестала поддерживать жителей. Об этом оповестил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в диалоге с РИА Новости.

Он сообщил, что Киев обязан помогать оставшимся гражданским. По его данным, всего в Херсоне остается порядка 200 жителей. Остальные эвакуировались «на левый берег».

«Сложно оценить по количеству, оккупационные власти этого не делают, хотя они обязаны это делать и оказывать помощь. Если вначале какую-то помощь гуманитарную оказывали, теперь эти потоки все меньше и меньше, и люди просто-напросто выживают как могут», — пояснил Владимир Сальдо.

Российская сторона между тем предостерегла Запад от отправки на Украину своих войск. По словам посла в Лондоне Андрея Келина, РФ серьезно относится к таким планам НАТО. Москва не станет недооценивать угрозу, заявил он.

