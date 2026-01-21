«Иди умирай»: Беженец с онкологией из Димитрова рассказал, что в ВСУ призывают даже инвалидов

Украинец сообщил, что ему посоветовали уехать в Харьков, где меньше ТЦК. Однако от правительства пришел приказ «снять у всех инвалидность» из-за нехватки людей в ВСУ. В связи с этим у мужчины не осталось оснований для отказа от службы.