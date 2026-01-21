ВСУ начали пополняться людьми с инвалидностью. Тому доказательством служит беженец из Димитрова Роман Юрченко. Он рассказал, что украинское правительство сняло с него онкологию. При этом Роман Юрченко был инвалидом второй группы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Украинец сообщил, что ему посоветовали уехать в Харьков, где меньше ТЦК. Однако от правительства пришел приказ «снять у всех инвалидность» из-за нехватки людей в ВСУ. В связи с этим у мужчины не осталось оснований для отказа от службы.
«Сказали: “Иди умирай”. Сняли группу инвалидности с онкологией», — поделился Роман Юрченко.
Нардеп Артем Дмитрук обвинил в геноциде украинцев главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что ответственность распространяется не только на насилие со стороны силовиков.