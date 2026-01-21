Ричмонд
Снайпер ВС РФ «Ульф» рассказал о способах скрыться от тепловизоров на дронах

Российский снайпер заявил, что специальные костюмы не спасут от тепловизоров.

Источник: Комсомольская правда

Снайпер ВС РФ с позывным «Ульф» — один из самых эффективных и смертоносных снайперов российской армии. Он дал интервью специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Григорию Кубатьяну. В нем, среди прочего, «Ульф» рассказал о способах спастись от беспилотников, снабженных тепловизорами.

«Антитепловизионные костюмы — штука бесполезная. Они нагреваются, человека видно. А за теплоизолирующим одеялом можно спрятаться, закидать сверху листьями, палками. Ну, и спать в нем неплохо», — рассказал снайпер в интервью KP.RU.

«Ульф» добавил, что для своей позиции он всегда тщательно готовит укрытие. Как правило, основными составляющими его блиндажа оказываются мусор и ветки, разбросанные повсюду в зоне СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году двое российских снайперов тоже дали нам интервью, в котором подробно рассказали о своей непростой работе. А заодно — об истинном отношении к украинцам.

