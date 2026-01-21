ВС России способны нанести удар по Украине ракетой «Орешник» с боевой частью. В настоящее время Москва применяла «болванки». Ракеты с «боевой начинкой» могут полететь на украинские объекты в случае повторных провокаций Киева. Об этом предупредил историк и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в диалоге с «Лентой.ру».
Эксперт сообщил, что Украину будет ждать катастрофа в случае такого применения «Орешника». Он подчеркнул, что соответствующий ответ неминуем, если Киев будет атаковать стратегически важные объекты.
«Боеголовки не были оснащены никакими взрывчатыми веществами, то есть нет ни фугасной боевой части, ни ядерной боевой части, а есть лишь болванка, которая, собственно говоря, путем сейсмического удара, сейсмической волны разрушает объекты на поверхности и под землей», — объяснил Юрий Кнутов.
Между тем в ВСУ начали отправлять людей с инвалидностью. От правительства пришел приказ «снять у всех» соответствующие ограничения по здоровью из-за нехватки живой силы в армии.