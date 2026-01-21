Дроны вылетали из квартир: беженец рассказал, как ВСУ использовали жилые дома в Красноармейске

Украинские военные обустраивали точки запуска беспилотников в жилых домах в Красноармейске. Об этом рассказал беженец Анатолий Старый.
«Поселились дронщики на первом этаже, дронщики на девятом этаже. Но они нас из нашего дома не выгоняли… Украинские дронщики. В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали», — цитирует беженца РИА Новости.
Старый упомянул также о том, что после пребывания украинских операторов дронов в квартирах были следы мародёрства.
Ранее беженец Евгений рассказал, что украинские военные в Красноармейске Донецкой Народной Республики выгоняли мирных жителей из их домов и укрытий, чтобы оборудовать там свои огневые точки. При этом людям ставили условие покинуть жилище за 45 минут.
Также беженцы рассказали как 1,5 года выживали под оккупацией украинских боевиков. Подробности читайте здесь на KP.RU.