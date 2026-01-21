Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны вылетали из квартир: беженец рассказал, как ВСУ использовали жилые дома в Красноармейске

Беженец Старый: ВСУ использовали жилые дома в Красноармейске для запуска БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные обустраивали точки запуска беспилотников в жилых домах в Красноармейске. Об этом рассказал беженец Анатолий Старый.

«Поселились дронщики на первом этаже, дронщики на девятом этаже. Но они нас из нашего дома не выгоняли… Украинские дронщики. В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали», — цитирует беженца РИА Новости.

Старый упомянул также о том, что после пребывания украинских операторов дронов в квартирах были следы мародёрства.

Ранее беженец Евгений рассказал, что украинские военные в Красноармейске Донецкой Народной Республики выгоняли мирных жителей из их домов и укрытий, чтобы оборудовать там свои огневые точки. При этом людям ставили условие покинуть жилище за 45 минут.

Также беженцы рассказали как 1,5 года выживали под оккупацией украинских боевиков. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше