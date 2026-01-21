Ричмонд
Трамп рассказал об оружии США, о котором «никто не знает»

Глава Белого дома ответил на вопрос о предполагаемом применении американскими военными звукового оружия при захвате Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

США обладают секретным оружием, о котором «никому не известно», заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.

Так глава Белого дома ответил на предположение о том, что при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро применялось звуковое оружие.

«У США имеется секретное оружие, о котором никто не знает», — американский лидер в интервью телеканалу News Nation.

По словам Трампа, он бы не хотел, чтобы «у кого-то ещё» появились такие вооружения.

«Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие», — добавил президент.

Напомним, ранее мужчина, который назвал себя бывшим охранником Мадуро, рассказал журналистам, что американские военнослужащие при операции по захвату президента республики Венесуэлы в Каракасе применили некое оружие, которое якобы вызывает мощную звуковую волну, провоцирующую носовое кровотечение и рвоту кровью.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru предположил, что при операции могли использоваться беспилотники с генераторами инфразвука. Он не исключил, что американцам удалось совершить своего рода технологический прорыв и создать компактные и мобильные инфразвуковые установки для дронов, несмотря на то, что подобные генераторы обычно имеют достаточно большие размеры.

