Трамп рассказал об оружии США, о котором «никто не знает»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru предположил, что при операции могли использоваться беспилотники с генераторами инфразвука. Он не исключил, что американцам удалось совершить своего рода технологический прорыв и создать компактные и мобильные инфразвуковые установки для дронов, несмотря на то, что подобные генераторы обычно имеют достаточно большие размеры.