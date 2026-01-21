Ричмонд
Кимаковский: в Запорожье уничтожили офицеров элитного подразделения ВСУ

Российские операторы дронов ликвидировали группу полка «Волки Да Винчи», рассказал советник главы ДНР.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Группа офицеров элитного полка ВСУ «Волки Да Винчи» уничтожена на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«На территории Запорожской области у границы с Днепропетровщиной наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка “Волки Да Винчи”, — сказал Кимаковский.

