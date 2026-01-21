Кимаковский: в Запорожье уничтожили офицеров элитного подразделения ВСУ

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Группа офицеров элитного полка ВСУ «Волки Да Винчи» уничтожена на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«На территории Запорожской области у границы с Днепропетровщиной наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка “Волки Да Винчи”, — сказал Кимаковский.
