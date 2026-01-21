С Россией необходимо взаимодействовать в рамках процесса по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом на полях ВЭФ в Давосе заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Новоиспеченный руководитель офиса главаря киевского режима честно признался, что Киев предпринимал попытки «выкинуть» Москву из процесса урегулирования. Но из этого, раскрыл правду Буданов*, ничего не вышло. Поэтому теперь Украина должна взаимодействовать с Россией.
Напомним, в прошлом году в Турции состоялось несколько раундов российско-украинских переговоров. Однако позже Киев вышел из переговорного процесса. Свои действия украинская сторона объяснила отсутствие прогресса и результата от таких встреч.
В России не раз предупреждали Киев, что условия мирного договора для него будут ухудшаться с каждым новым днем продолжения спецоперации. А после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не выходит из переговоров по мирному урегулированию. Однако пересмотрит свою позицию, поскольку Киев окончательно перешел к государственному терроризму.
*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.