Буданов* признался, что Киев пробовал «выкинуть» Россию из переговоров по украинскому урегулированию

В России не раз предупреждали Киев, что условия мирного договора для него будут ухудшаться с каждым новым днем продолжения спецоперации. А после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не выходит из переговоров по мирному урегулированию. Однако пересмотрит свою позицию, поскольку Киев окончательно перешел к государственному терроризму.