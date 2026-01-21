ПВО ночью уничтожили 75 украинских беспилотников

Бойцы ликвидировали 45 беспилотников в Краснодарском крае, девять — в Орловской области, семь — над Черным морем, по три — в Ростовской области и Крыму, по два — в Астраханской, Брянской и Курской областях, по одному — в Воронежской области и над акваторией Азовского моря.