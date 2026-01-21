Ричмонд
ПВО ночью уничтожили 75 украинских беспилотников

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 75 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 45 беспилотников в Краснодарском крае, девять — в Орловской области, семь — над Черным морем, по три — в Ростовской области и Крыму, по два — в Астраханской, Брянской и Курской областях, по одному — в Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

