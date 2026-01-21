Количество пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею увеличилось до 11 человек

Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Людей обеспечивают всем необходимым до устранения последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. В пункте дежурят социальные работники, медики и психологи.
Администрация муниципалитета ввела режим чрезвычайной ситуации районного уровня для координации работы всех служб. С утра начнется комплексная оценка ущерба и разработка плана восстановления.
Возвращение граждан в жилища будет происходить поэтапно после завершения обследования правоохранительными органами. Территорию оцепили сотрудники МВД для обеспечения безопасности и охраны имущества. Представители районной администрации консультируют пострадавших на месте и в общедомовых чатах.
«Никто не останется с бедой один на один. Самое главное, что нет погибших», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Этой ночью Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников. Над акваторией Азовского моря перехватили 29 БПЛА, над Черным морем дежурными средствами ПВО сбили семь беспилотников, над Краснодарским краем — еще семь. В результате атаки в ауле Новая Адыгея возник пожар. Огонь повредил конструкцию одного из многоквартирных жилых домов, а также распространился на прилегающую парковку, где пострадал ряд автомобилей. Также обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края.