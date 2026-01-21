Количество пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею увеличилось до 11 человек

Этой ночью Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников. Над акваторией Азовского моря перехватили 29 БПЛА, над Черным морем дежурными средствами ПВО сбили семь беспилотников, над Краснодарским краем — еще семь. В результате атаки в ауле Новая Адыгея возник пожар. Огонь повредил конструкцию одного из многоквартирных жилых домов, а также распространился на прилегающую парковку, где пострадал ряд автомобилей. Также обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края.