Ночью над Кубанью сбили 45 беспилотников

«Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. В больницу были госпитализированы девять пострадавших. Угрозы их жизни нет. Погибших также нет. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.