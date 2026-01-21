Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Кубанью сбили 45 беспилотников

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края ликвидировали 45 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили в период с 23:00 20 января до 07:00 21 января дежурными средствами ПВО. Семь беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, три — над Республикой Крым. Еще один сбили над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. В больницу были госпитализированы девять пострадавших. Угрозы их жизни нет. Погибших также нет. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше