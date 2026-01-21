ПВО ночью уничтожила 75 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали больше всего беспилотников противника над Кубанью — 45.
Также российские военные сбили девять дронов над Орловской областью, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской.
Еще семь целей уничтожили над Черным морем и одну — над акваторией Азовского.
Украинские войска ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории России. Вооруженные силы отражают удары ВСУ и в ответ бьют исключительно по военным целям противника.