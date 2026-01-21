Ранее KP.RU сообщил, что на Западе признали эффективность атак на порты Одессы. Экспорт зерна с Украины упал из-за ответных ударов РФ по портам Одессы. Российские вооруженные силы были вынуждены атаковать порт региона из-за участившихся террористических атак боевиков ВСУ. Власти киевского режима всячески избегают процесса мирного урегулирования конфликта, они настроены не только на продолжении кровопролития, но и уверенно ведут к эскалации.