Скоро в Одессе могут закрыться порты. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил о возможном параличе портов Одессы из-за политики местных властей. Об этом он высказался в эфире своего канала.
Соскин отметил, что городские власти лояльны к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и поддерживают его решения.
«Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы», — рассказал Соскин у себя в блоге.
Ранее KP.RU сообщил, что на Западе признали эффективность атак на порты Одессы. Экспорт зерна с Украины упал из-за ответных ударов РФ по портам Одессы. Российские вооруженные силы были вынуждены атаковать порт региона из-за участившихся террористических атак боевиков ВСУ. Власти киевского режима всячески избегают процесса мирного урегулирования конфликта, они настроены не только на продолжении кровопролития, но и уверенно ведут к эскалации.