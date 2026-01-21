Ричмонд
Двоих пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее доставят на лечение в Краснодар

Двоих пострадавших при атаке БПЛА в Тахтамукайском районе Республики Адыгея перевезут для лечения в Краснодар. Об этом сообщает Оперштаб Кубани.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, что всего пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей. В результате массированной атаки произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и прилегающую парковку. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, повреждено 25 машин.

На месте происшествия совместно с местными врачами скорой помощи также работали коллеги из Краснодара.

