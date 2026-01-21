Двоих пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее доставят на лечение в Краснодар

Напомним, что всего пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей. В результате массированной атаки произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и прилегающую парковку. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, повреждено 25 машин.
На месте происшествия совместно с местными врачами скорой помощи также работали коллеги из Краснодара.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше