За ночь с 20 на 21 января средства ПВО сбили три БПЛА над Ростовской областью

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в ведомстве.
