За ночь с 20 на 21 января средства ПВО сбили три БПЛА над Ростовской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в ведомстве.

