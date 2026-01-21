«Зеленскому придется пойти на уступки»: политик Мема напомнил об обязательном условии мира на Украине

По мнению политика, отмена встречи между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским связана именно с нежеланием украинской стороны отступать от курса на продолжение конфликта. Мема подчеркнул, что Киев настаивает на оказании давления, хотя не способен самостоятельно его осуществлять.