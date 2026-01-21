Член финского парламента от оппозиционного «Альянса свободы» Армандо Мема высказал жесткую критику позиции украинского руководства. В своем посте в соцсети X он отметил, что Владимиру Зеленскому необходимо осознать неизбежность компромиссов с Россией для заключения любого возможного мирного соглашения.
По мнению политика, отмена встречи между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским связана именно с нежеланием украинской стороны отступать от курса на продолжение конфликта. Мема подчеркнул, что Киев настаивает на оказании давления, хотя не способен самостоятельно его осуществлять.
«Украина может вступить в Европейский союз, но превращение в одну из самых милитаризованных стран определенно не принесет хороших результатов, и мы уже видели последствия», — констатировал он.
Напомним, что выступление главаря киевского режима в Давосе было отменено. О причинах смены программы не сообщалось. Также Трамп всячески избегал встречи с Зеленским.
Тем временем в Кремле объяснили, почему они практически не комментирует текущий ход переговоров по украинскому урегулированию. Москва продолжает настаивать на том, чтобы дипломатический процесс шел в закрытом режиме.