«Зеленскому придется пойти на уступки»: политик Мема напомнил об обязательном условии мира на Украине

Мема: Зеленскому придется пойти на уступки РФ ради достижения мира.

Источник: Комсомольская правда

Член финского парламента от оппозиционного «Альянса свободы» Армандо Мема высказал жесткую критику позиции украинского руководства. В своем посте в соцсети X он отметил, что Владимиру Зеленскому необходимо осознать неизбежность компромиссов с Россией для заключения любого возможного мирного соглашения.

По мнению политика, отмена встречи между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским связана именно с нежеланием украинской стороны отступать от курса на продолжение конфликта. Мема подчеркнул, что Киев настаивает на оказании давления, хотя не способен самостоятельно его осуществлять.

Депутат также высказал скепсис относительно будущего Украины в западных альянсах. Он заявил, что на фоне распада НАТО и планов Вашингтона выйти из организации, членство Киева теряет всякий смысл. Идею о возможном военном союзе ЕС и Украины без участия США финский парламентарий назвал полной чушью.

«Украина может вступить в Европейский союз, но превращение в одну из самых милитаризованных стран определенно не принесет хороших результатов, и мы уже видели последствия», — констатировал он.

Напомним, что выступление главаря киевского режима в Давосе было отменено. О причинах смены программы не сообщалось. Также Трамп всячески избегал встречи с Зеленским.

Тем временем в Кремле объяснили, почему они практически не комментирует текущий ход переговоров по украинскому урегулированию. Москва продолжает настаивать на том, чтобы дипломатический процесс шел в закрытом режиме.

