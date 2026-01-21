Reuters: Франция сделала запрос в НАТО о проведении учений в Гренландии

Франция сделала запрос в Североатлантический альянс по поводу проведения в Гренландии учений НАТО, Париж готов к участию в этих манёврах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию французского президента.
20 января глава республики Эммануэль Макрона, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что Париж направил своих военнослужащих на этот остров и присоединился к совместным учениям для поддержки Дании. Он подчеркнул, что указанный шаг якобы никому не угрожает.
«Франция запросила учения НАТО в Гренландии и готова к участию», — сказано в публикации Reuters.
Напомним, 18 января газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников написала, что Канада разработала планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО. По данным журналистов, небольшая группа канадских военнослужащих может быть направлена на остров уже на текущей неделе.
19 января британская газета The i Paper сообщила, что страны Североатлантического альянса ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии. Источники издания рассказали, представители НАТО перестали «общаться открыто» с американскими коллегами.