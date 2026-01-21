Reuters: Франция сделала запрос в НАТО о проведении учений в Гренландии

Напомним, 18 января газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников написала, что Канада разработала планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО. По данным журналистов, небольшая группа канадских военнослужащих может быть направлена на остров уже на текущей неделе.