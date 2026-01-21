Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Франция сделала запрос в НАТО о проведении учений в Гренландии

Париж объявил, что готов к участию в совместных учениях Североатлантического альянса в Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Франция сделала запрос в Североатлантический альянс по поводу проведения в Гренландии учений НАТО, Париж готов к участию в этих манёврах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию французского президента.

20 января глава республики Эммануэль Макрона, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что Париж направил своих военнослужащих на этот остров и присоединился к совместным учениям для поддержки Дании. Он подчеркнул, что указанный шаг якобы никому не угрожает.

«Франция запросила учения НАТО в Гренландии и готова к участию», — сказано в публикации Reuters.

Напомним, 18 января газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников написала, что Канада разработала планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО. По данным журналистов, небольшая группа канадских военнослужащих может быть направлена на остров уже на текущей неделе.

19 января британская газета The i Paper сообщила, что страны Североатлантического альянса ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии. Источники издания рассказали, представители НАТО перестали «общаться открыто» с американскими коллегами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше