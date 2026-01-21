Ричмонд
В Запорожской области ликвидированы две группы диверсантов ВСУ в форме ВС РФ

Российские дроноводы выследили диверсантов ВСУ в форме ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

На границе Запорожской и Днепропетровской областей ликвидированы две группы украинских диверсантов, одетых в форму российских военных. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, выследили диверсантов ВСУ российские «дроноводы».

«Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены», — сказал Кимаковский.

Ранее в ФСБ России подтвердили ликвидацию пятерых украинских диверсантов на территории России. Они пересекли государственную границу в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области, где были выявлены российскими пограничниками.

Тогда же российский военный с позывным «Крым» рассказал, что диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под воздействием таких сильных препаратов, что могут не чувствовать огнестрельные ранения.