По народной программе ЕР в 2026 году в Приангарье откроют 20 мемориальных комплексов

IrkutskMedia, 21 января. В 2026 году в рамках партпроекта «Историческая память» в Иркутской области будет продолжена работа по созданию мемориалов участникам специальной военной операции и героям Великой Отечественной войны. Проекты будут реализованы благодаря участию в конкурсе «Есть Решение», который проводится в регионе по инициативе «Единой России» с 2022 года и является региональной составляющей народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Координатор партпроекта «Историческая память» в Иркутской области, депутат Заксобрания региона Виталий Перетолчин отметил, что в создании проектов, посвящённых сохранению непрерывной связи поколений защитников Отечества и современной молодежи, включается все больше муниципалитетов региона. Так, в этом году будут реализованы 20 патриотических инициатив жителей. Это и создание мемориальных комплексов участникам ВОВ в Нижнеудинском, Тулунском районах, и обустройство аллеи Славы участникам, погибшим в СВО в Осинском муниципальном районе, стены памяти, посвященной Героям СВО в селе Баяндай.
«Мы все понимаем, что таким проектам предшествует большая и кропотливая работа. Большая благодарность за это неравнодушным жителям, которые вкладывают силы и душу в сохранение исторической памяти. Этим мы воспитываем в детях любовь к Родине, уважение к истории, гордость за свою страну, ответственность и готовность служить ей. Говорю об этом на примере создания мемориального комплекса “Звезды Памяти” в Усть-Илимске. Мемориал, открытый в конце прошлого года, расположен на Аллее Славы и посвящен устьилимцам, Героям СВО, отдавшим жизнь, защищая Родину», — подчеркнул Виталий Перетолчин.
Для того, чтобы в Усть-Илимске появился мемориальный комплекс «Звезда Славы» объединились все — родные и близкие погибших бойцов, общественные организации, представители бизнеса, администрация Усть-Илимска. Благодаря их труду это место теперь стало памятным для многих поколений земляков.
«Уверен, что и те проекты, которые пока существуют на бумаге и только готовятся к началу строительства, также внесут свой вклад в общее дело сохранения нашей исторической памяти», — заявил парламентарий.