«Искандер» уничтожил дальние дроны перед вылетом в Россию, удар сняли на видео

Ракетчики ВС РФ уничтожили аэродром украинских БПЛА дальнего действия в Сумской области.

Площадка для старта беспилотников в Россию, пункт управления ими, пусковые установки и вспомогательные службы находились на опушке леса у села Братское в 75 километрах от государственной границы, пишет «Изнанка».

Разведывательные дроны ВС РФ заметили накатанную грунтовку, оживленное движение грузовиков и джипов по ней. Присмотревшись повнимательнее, разглядели замаскированный штаб аэродрома, площадки для предполетной подготовки дронов, установки для их запуска, станцию управления БПЛА, а рядом антенну дальней связи и дизельный генератор, питавший все это хозяйство.

Наблюдение велось достаточно долго: разведчики успели изучить маршруты передвижения солдат и авиатехников по площадке.

Наконец, дождавшись, чтобы на аэродром привезли дроны и стали готовить их к запуску, армия России прислала к Братскому баллистическую ракету «Искандер» с объемно-детонирующей боевой частью.

Это самый оптимальный вариант для поражения полевых аэродромов — постройки на них хлипкие, сносятся ударной волной. И много горючих предметов.

Подробных результатов удара пока нет, но налет на Россию из Братского был сорван.

