Двойной удар «Искандера» по скоплению бойцов ВСУ попал на видео

Уточняется, что основной целью российских сил стало сосредоточение ракетного дивизиона ВСУ. Всего было нанесено два удара: первый уничтожил размещенную в лесополосе технику поражающими элементами, а второй — точечно ликвидировал пытавшихся бежать на уцелевших машинах украинских бойцов.