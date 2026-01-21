Ричмонд
Расчет «Солнцепека» уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Запорожской области. Видео

Минобороны показало кадры удара ТОС-1А «Солнцепек» по укреплениям ВСУ в Запорожской области. Расчет 35-й армии уничтожил заглубленные укрытия противника на фоне продолжающегося продвижения группировки «Восток».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» нанесла удар по укрепленному району ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что целью стал опорный пункт с разветвленной системой огневых позиций и заглубленными укрытиями. Расчет 35-й армии успешно поразил объект, уничтожив фортификационные сооружения противника.

Военные отмечают, что использование этой техники позволяет эффективно ликвидировать даже защищенные узлы обороны. Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину позиций противника в Запорожской и Днепропетровской областях.